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أمريكا "قلقة" من استهداف ارتال التحالف الدولي في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T04:46:00+0000
أمريكا "قلقة" من استهداف ارتال التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أعرب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، عن قلقه من استمرار قصف بعض القوافل التي تحمل مساعدات إلى العراق.

وتتعرض أرتال لنقل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في العراق، إلى الاستهداف بشكل مستمر بالعبوات الناسفة من قبل جماعات مسلحة.

وقال تولر خلال تصريحات لمجموعة صحفيين، إن "الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ركز على الجوانب المشتركة كما ركز على مصلحة العراق".

وأضاف، أن "الحوار أظهر الالتزام الجدي من قبل الرئيس بايدن".

وأشار تولر إلى "رضا بلاده على الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة العراقية في حماية المنشآت الأجنبية".

وجرت يوم أمس الأربعاء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، حيث اتفقتا على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

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