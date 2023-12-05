أمريكا تؤكد هجوماً صاروخياً عراقياً على قاعدة بسوريا و سفيرتها ببغداد تعلق على قصف كركوك

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تعرض قاعدة "خراب الجير" في سوريا إلى قصف صاروخي من الأراضي العراقية شنته الفصائل المسلحة قبل يومين.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكية في بيان، أنه تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 مم من العراق يوم الأحد الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر على منطقة هبوط قاعدة "رومالين" الأمريكية في سوريا.

ووفقا للبيان فإنه، لم تكن هناك إصابات في الموظفين أو أضرار في المعدات.

وأضاف البيان أن فرقة العمل المشتركة - عملية العزم حدد نقطة القصف، ونقلت الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إلى الموقع وحققت فيه، مشيراً إلى أن تم العثور في الموقع على شاحنة وقود تم تعديلها لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخا.

و أفاد مصدر أمني، يوم الأحد الثالث من كانون الأول، لوكالة شفق نيوز بإطلاق صواريخ من ناحية ربيعة غرب الموصل تجاه الأراضي السورية، في وقت أشارت فيه تقارير إلى استهداف قاعدة أمريكية في سوريا.

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في نفس اليوم، استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

في السياق، أفادت قناة "الميادين" المقربة من فصائل "المقاومة"، بسماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة التحالف الدولي في مطار خراب الجير شمال الحسكة.

ونقتل الميادين عن مصادر ، قولها، إن "فصائل المقاومة استهدفت بـ7 قذائف صاروخية مطار خراب الجير دون معلومات عن حجم الخسائر".

وتابعت أن "الاستهداف تم بعد ساعات من هبوط طائرات شحن عسكرية داخل القاعدة تحمل معدات وأسلحة لوجستية إلى القواعد الأميركية في سوريا".

في غضون ذلك علقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على القصف الذي استهدف عناصر من حركة "النجباء" أحد الفصائل الشيعية المسلحة وأسفر عن مقتل 5 منهم، وقالت "المعلومات الدقيقة أمر بالغ الأهمية".

وذكرت السفيرة في منشور على موقع "إكس" "نُعيد إرسال هذا البيان بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن النفس ضد الميليشيات المسؤولة عن الهجمات على القواعد العراقية التي تستضيف أفراداً من الولايات المتحدة والتحالف الدولي".

ومساء يوم الأحد الثالث من شهر كانون الأول/ ديسبمر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط 5 ضحايا على الأقل بضربة جوية أمريكية استهدفت مقراً أحد الفصائل المسلحة في العراق.

وقال المصدر إنه "لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت الضربة بطائرة مسيرة أم قصف صاروخي جوي، كما لم يتسنَ تحديد مكان الضربة بدقة"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بسقوط 5 ضحايا كحصيلة أولية".

ولاحقاً أعلنت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز أن "5 من عناصر الحركة قضوا إثر ضربة جوية أمريكية في كركوك".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت أمس الأثنين، أن القوات المخصصة لفرقة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) مع خمسة مسلحين يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

واضاف "ردت قوات CJTF-OIR دفاعا عن النفس بنظام جوي أمريكي مسلح بدون طيار، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الخمسة وتدمير الطائرة بدون طيار".

واشار إلى أنه "تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة وردت على الموقع، حيث أكدت وفاة المسلحين وتدمير الطائرة بدون طيار".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).