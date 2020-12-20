سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أمريكا تهدد بردٍ على أي هجوم لإيران بذكرى مقتل سليماني

Category: أمـن

Date: 2020-12-20T23:42:32+0000
أمريكا تهدد بردٍ على أي هجوم لإيران بذكرى مقتل سليماني

شفق نيوز/ قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي أثناء جولة يجريها في المنطقة إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية (سانتكوم) لعدد محدود من الصحافيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وأضاف في اتصال هاتفي من مكان غير محدد في المنطقة "أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم ان يفعلوا".

وأكد قائد "سانتكوم" أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وأفاد أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف (جنوب) الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

ولم يُعلَن مسبقا عن هذه الجولة، ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين الأميركيين من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني الذي لقي مصرعه في غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020

ورغم مواصلة الجيش الأميركي خفض عديد قواته في العراق وأفغانستان بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتصل إلى 2500 عنصر في كل من البلدين بحلول 15 يناير، عززت وزارة الدفاع وضعيتها في محيط العراق لردع إيران عن مهاجمة قواتها.

وتوجد حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، كما حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي 52" في المنطقة مؤخرا في استعراض للقوة موجه لإيران وحلفائها.

واستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد الأحد بصواريخ، ما سبب أضرارا مادية بمجمع سكني.

كما ذكرت السفارة في بيان ان مجمعها تعرض لأضرار "طفيفة".

وهذا الهجوم الثالث ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية أميركية منذ بدء "هدنة" مع فصائل عراقية موالية لإيران في أكتوبر وضعت حدا لعشرات الهجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة ضد السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية منذ خريف 2019.

related

الناتو يتحدث عن التصعيد الأمريكي الإيراني على بعثته في العراق

Date: 2019-06-06 21:53:51
الناتو يتحدث عن التصعيد الأمريكي الإيراني على بعثته في العراق

روحاني: قصفنا "عين الاسد" بطلب من الايرانيين وسليماني ذهب للعراق للقاء عبد المهدي

Date: 2020-02-11 10:06:57
روحاني: قصفنا "عين الاسد" بطلب من الايرانيين وسليماني ذهب للعراق للقاء عبد المهدي

إيران ترفض الافصاح عن خسائر "عين الاسد": نفضل اعتراف امريكا بذلك

Date: 2020-02-15 15:40:59
إيران ترفض الافصاح عن خسائر "عين الاسد": نفضل اعتراف امريكا بذلك

وكالة: سليماني زار الحدود العراقية السورية ووجه بالاستعداد لحرب محتملة

Date: 2019-07-26 15:54:50
وكالة: سليماني زار الحدود العراقية السورية ووجه بالاستعداد لحرب محتملة

قائد عسكري امريكي: إيران كانت تحضر لهجوم على سفن أو قوات امريكية بالعراق

Date: 2019-06-08 22:47:33
قائد عسكري امريكي: إيران كانت تحضر لهجوم على سفن أو قوات امريكية بالعراق

مسؤول امريكي: اذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الازمات

Date: 2019-06-26 11:42:00
مسؤول امريكي: اذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الازمات

قيادي في الحشد: سأكون مع الحسين ضد يزيد في صراع ايران-امريكا وملتزم بتكليف خامنئي

Date: 2019-05-28 09:28:22
قيادي في الحشد: سأكون مع الحسين ضد يزيد في صراع ايران-امريكا وملتزم بتكليف خامنئي

تقرير امريكي يتوقع فوضى بالشرق الأوسط ويشير للعراق: لاتهاجموا ايران

Date: 2019-06-16 22:55:30
تقرير امريكي يتوقع فوضى بالشرق الأوسط ويشير للعراق: لاتهاجموا ايران