أمريكا تكشف عن تعرضها لهجوم جديد ليرتفع العدد لـ 74 هجوما بالعراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن تعرض قواتها المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط لهجوم مسلح جديد الثلاثاء الماضي.

وقالت نائب المتحدث باسم الوزارة سابرينا سنيغ للصحفيين، إن هذا الهجوم يرفع إجمالي عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في سوريا والعراق إلى 74 هجوماً منذ 17 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي".

ونوهت إلى أن الهجوم الأخير لم يُخلِّف إصابات ولا أضراراً بالبنية التحتية، من دون أن تحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وهذا هو الهجوم الوحيد الذي تعرضت له القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ بدء سريان الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل.