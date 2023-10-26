أمريكا تعلن تعرضها لـ12 هجوماً في العراق وتؤكد: سنرد قريباً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الخميس، تعرض قواتها في العراق إلى 12 هجوماً على الأقل خلال أسبوع، فيما أكدت أنها سترد على هذه الهجمات في الوقت المناسب.

وذكرت "البنتاغون" في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلامية، أن "القوات الأمريكية، تعرضت للهجوم من وكلاء إيران في العراق 12مرة على الأقل، و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع الجاري".

وأكدت الوزارة الأمريكية، إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط من الولايات المتحدة، بينهم مشغلو أنظمة دفاع جوي.

وتبنّت الفصائل المسلحة في العراق، مساء اليوم الخميس، قصف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ضمن سلسلة عمليات تشنها منذ أيام.

وبوقت سابق من اليوم، هاجمت الفصائل، قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بطائرة مسيرة، قالت إنها أصابت أهدافها بنجاح.