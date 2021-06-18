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أمريكا تسحب بطاريات "باتريوت" من العراق ودول أخرى

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T20:49:24+0000
أمريكا تسحب بطاريات "باتريوت" من العراق ودول أخرى

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الأخيرة قلّصت "بشكل حاد" عدد منظومات الدفاع الجوية المضادة للصواريخ التي تنشرها في الشرق الأوسط.

ووفق الصحيفة، بدأت وزارة الدفاع الأميركية سحب ما يقرب من ثماني بطاريات "باتريوت" من دول بينها العراق والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون للصحيفة إن الوزارة تسحب أيضاً نظام "ثاد" المضاد للصواريخ عالية الارتفاع، من السعودية، وتقلّص عدد أسراب الطائرات المقاتلة التي تغطي المنطقة هناك.

وتشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأميركي لانسحاب كامل من أفغانستان، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها في العراق.

وأوضح مسؤولون للصحيفة أن هذه التغييرات بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مكالمة في 2 حزيران، أبلغ فيها وزير الدفاع لويد أوستن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمسارها.

وأشار مسؤولون إلى أن معظم المعدات العسكرية التي يتم سحبها كانت تنتشر في السعودية.

وأوضحت الصحيفة ان إدارة بايدن قررت خفض قدراتها المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط للتركيز على روسيا والصين.

وأضافت ان البنتاغون يرى أن التصعيد الأميركي الإيراني تقلص مع تجدد المحادثات النووي، وان القوات المدعومة من إيران ما زالت تمثل تهديدا للقوات الأميركية.

وقالت الصحيفة إن القوات المدعومة من إيران هاجمت السعودية أكثر من 100 مرة منذ بداية العام الحالي.

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