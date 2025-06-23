أمريكا ترفع حالة التأهب في سفارتها وقواعدها العسكرية بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، برفع حالة التأهب السفارة والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، على خلفية التصعيد الإقليمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية بالعراق تحسباً من هجمات محتملة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.