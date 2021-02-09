أمريكا تحدد "الخطر الأكبر" على قواتها في العراق

شفق نيوز/ قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال، كينيث ماكنزي، إن الطائرات الصغيرة المسيرة تعد الخطر الأكبر على القوات الأميركية في العراق بعد أن كانت العبوات الناسفة هي من تحتل المرتبة الأولى في ذلك الشأن، وفقا لموقع "أرمي تايمز".

ونقل الموقع عن ماكينزي قوله "إننا لا نتحدث عن طائرات مسيرة ضخمة وذات تكلفة عالية، بل عن "درونز" صغيرة يمكن شرائها من المحلات التجارية مقابل مبلغ لا يتجاوز ألف دولار".

ونوه ماكنزي إلى أن الجماعات الإرهابية قادرة على تطوير وإجراء تعديلات على تلك الطائرات التجارية الصغيرة لتصبح أسلحة فتاكة وقاتلة، مشيرا إلى قوات سوريا الديمقراطية كشفت خلال حربها مع تنظيم داعش عن امتلاكه مصانع وورش لتصنيع طائرات مسيرة صغيرة.

وتابع بالقول "في هذه المعادلة نحن حاليا على الجانب الخاطئ لأننا الهجوم بتلك الطائرات أسهل من التصدي لها، ونحن نعمل حاليا في البنتاغون على حل هذه المشكلة".