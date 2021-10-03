آمرية حفط القانون تعلن البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع (صور)

شفق نيوز / أعلنت آمرية قوات حفظ القانون، يوم الأحد، البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وذلك قبل أسبوع فقط من فتحها أمام الناخبين.

وذكرت الآمرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أبطال منتسبي الوحدة الخامسة والوحدة السادسة قوات حفظ القانون، بدأت بانتشار واسع لتعزيز القواطع والعمل بمهنية عالية ومنسق مع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، للمباشرة بتنفيذ الممارسات الأمنية التي تهدف الى تأمين الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع في العاصمة بغداد".

وأضافت أن الهدف من ذلك "إشعار المواطن بالأمن والأستقرار ".

بدوره، شدد قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، خلال إشرافه على الممارسة الثانية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، على ضرورة "انتشار أطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع، وتواجد مدراء الأقسام والأفواج والضباط كافة على رأس قطعاتهم ".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أعلنت أمس السبت، استعدادها التام لحماية مراكز الاقتراع والناخبين بشكل عام، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لمكاتب مفوضية الانتخابات ومخازنها.