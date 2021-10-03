سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

آمرية حفط القانون تعلن البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T20:11:22+0000
آمرية حفط القانون تعلن البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع (صور)

شفق نيوز / أعلنت آمرية قوات حفظ القانون، يوم الأحد، البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وذلك قبل أسبوع فقط من فتحها أمام الناخبين.

وذكرت الآمرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أبطال منتسبي الوحدة الخامسة والوحدة السادسة قوات حفظ القانون، بدأت بانتشار واسع لتعزيز القواطع والعمل بمهنية عالية ومنسق مع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، للمباشرة بتنفيذ الممارسات الأمنية التي تهدف الى تأمين الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع في العاصمة بغداد".

وأضافت أن الهدف من ذلك "إشعار المواطن بالأمن والأستقرار ".

بدوره، شدد قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، خلال إشرافه على الممارسة الثانية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، على ضرورة "انتشار أطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع، وتواجد مدراء الأقسام والأفواج والضباط كافة على رأس قطعاتهم ".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أعلنت أمس السبت، استعدادها التام لحماية مراكز الاقتراع والناخبين بشكل عام، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لمكاتب مفوضية الانتخابات ومخازنها.

related

مجهولون يضرمون النار في صور دعاية لحركة مشاركة بالانتخابات (فيديو)

Date: 2021-09-17 18:35:32
مجهولون يضرمون النار في صور دعاية لحركة مشاركة بالانتخابات (فيديو)

الأسدي من الموصل: قطعنا شوطاً كبيراً لتوفير أجواء انتخابية آمنة

Date: 2021-09-20 09:06:34
الأسدي من الموصل: قطعنا شوطاً كبيراً لتوفير أجواء انتخابية آمنة

أبرزها غلق المنافذ وحظر التنقل بين المحافظات.. أمنية الانتخابات تتخذ 14 إجراء خلال الاقتراع

Date: 2021-09-30 07:21:14
أبرزها غلق المنافذ وحظر التنقل بين المحافظات.. أمنية الانتخابات تتخذ 14 إجراء خلال الاقتراع

العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قرار حظر التجوال في يوم الاقتراع

Date: 2021-10-01 13:00:07
العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قرار حظر التجوال في يوم الاقتراع

صناديق الاقتراع تنقل جواً إلى بغداد.. محافظة عراقية تضع خطتها لتأمين الانتخابات

Date: 2021-10-02 08:07:52
صناديق الاقتراع تنقل جواً إلى بغداد.. محافظة عراقية تضع خطتها لتأمين الانتخابات

نجدة بغداد تستنفر عناصرها لتأمين مراكز الانتخابات

Date: 2021-10-03 11:04:57
نجدة بغداد تستنفر عناصرها لتأمين مراكز الانتخابات

البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

Date: 2021-10-03 15:33:03
البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

بحضور قادة شرطة كوردستان.. اجتماع أمني رفيع لتأمين الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-24 13:04:03
بحضور قادة شرطة كوردستان.. اجتماع أمني رفيع لتأمين الانتخابات المقبلة