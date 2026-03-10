مروحية مجهولة تستهدف قوة تابعة للحشد الشعبي في سهل نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، بتعرض موقع قرب نقاط أمنية تابعة للواء 30 في الحشد الشعبي إلى استهداف بواسطة طائرة سمتية عمودية مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف الذي تم عبر الطائرة المروحية تسبب بتضرر أحد الجمالونات التابعة لمعمل اسفلت قرب منطقة جبل باصخرة في سهل محافظة نينوى.

وأضاف أن الموقع المستهدف يقع بالقرب من نقاط تابعة للحشد ضمن اللواء 30، مبيناً أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.