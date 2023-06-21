مرمية في ساحة ترابية.. العثور على جثة فتاة مراهقة جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة فتاة مراهقة لا تتجاوز 15 عاماً وعليها اثار كدمات في احدى الساحات المتروكة، جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على جثة فتاة يتراوح عمرها بين 12-15 سنة ملقاة على وجهها في ساحة ترابية في حي التراث التابعة لمنطقة البياع، جنوبي بغداد، وشوهد أسفل الجثة بقع دماء وكدمات في الجزء الايسر للوجه وسحجات في اماكن متفرقة من الجسم، كما عثر على بقع دموية متناثرة قرب الجثة".

وأضاف المصدر ان "القوة عثرت أيضا بقرب الجثة على كيس بداخله ملابس وغطاء رأس(شال)"، لافتا الى "رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وفتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".