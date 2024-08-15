مركز "مساج" نسائي في بغداد يختطف منتسباً في المنافذ الحدودية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتحرير مختطف من داخل مركز للمساج في العاصمة بغداد.

ونقل مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، تفاصيل عملية تحرير المختطف في منطقة الشعب حي التجار، وبحسب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي وردت، تم رصد حالة اختطاف لأحد المواطنين، حيث توجهت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم التأكد من وجود ثلاثة أشخاص من أصل خمسة قاموا باستدراج واختطاف المواطن وهو منتسب في مديرية المنافذ الحدودية ومن مواليد عام 1990 ويقيم في محافظة واسط.

وأضاف: "تبين أن عملية الاستدراج تمت عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوسيلة عرض جلسة مساج بكادر نسائي، وفور دخول المنتسب إلى المنزل، قامت العصابة بمساومته على مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار عراقي.

ولفت إلى أنه في نهاية العملية، نجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على المتورطين الثلاثة، وتم تسليمهم بشكل رسمي إلى مكتب مكافحة إجرام الشعب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.