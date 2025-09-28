مركز يؤشر انخفاضا ملحوظا في معدلات الجرائم بالعاصمة بغداد خلال 2025

شفق نيوز - بغداد

ذكر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأحد، أن معدلات الجريمة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة العراقية بغداد شهدت خلال العام الحالي 2025 انخفاضًا ملحوظًا يقدَّر بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وتقارير الرصد الميداني.

وأوضح المركز في تقرير نشره اليوم، أن هذا الانخفاض يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري، وتكثيف حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة، والتي ساهمت وحدها في تقليل الجرائم المرتبطة بالعنف المسلح بنسبة تقارب 70%، فضلًا عن زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الجرائم والحد من انتشارها.

كما أشار التقرير إلى أن التنظيم الجديد لانتشار الدوريات الأمنية وتحديث آليات الاستجابة السريعة كان له أثر مباشر في تقليل معدلات السرقات والاعتداءات.

وأكد المركز في ختام تقريره على ضرورة استدامة هذه الجهود وتعزيزها من خلال خطط وقائية طويلة الأمد، وتشجيع المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر ثقافة احترام القانون، بما يضمن استمرار الانخفاض في معدلات الجريمة وخلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.