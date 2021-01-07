مرصد: مقتل 4 عناصر بالحشد الشعبي أثناء عبورهم لسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بمقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية.

وقال المرصد نقلا عن مصادر لم تسمها، إن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لفصائل الحشد الشعبي العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية مع العراق قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، والواقعة على حدود محافظة الأنبار في الجانب العراقي.

وأضاف المرصد، وفق ما نشره على موقعه في الانترنت، أن القصف أسفر عن مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.