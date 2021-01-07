سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرصد: مقتل 4 عناصر بالحشد الشعبي أثناء عبورهم لسوريا

Category: أمـن

Date: 2021-01-07T14:17:15+0000
مرصد: مقتل 4 عناصر بالحشد الشعبي أثناء عبورهم لسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بمقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية.

وقال المرصد نقلا عن مصادر لم تسمها، إن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لفصائل الحشد الشعبي العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية مع العراق قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، والواقعة على حدود محافظة الأنبار في الجانب العراقي.

وأضاف المرصد، وفق ما نشره على موقعه في الانترنت، أن القصف أسفر عن مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.

related

الكشف عن تفاصيل الضربات الجوية ضد فصائل عراقية داخل سوريا

Date: 2019-09-09 12:45:56
الكشف عن تفاصيل الضربات الجوية ضد فصائل عراقية داخل سوريا

العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية

Date: 2019-10-09 11:21:14
العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية

الابدال تكشف: من هنا انطلقت الطائرات التي قصفت مقرات الحشد

Date: 2019-09-21 11:46:05
الابدال تكشف: من هنا انطلقت الطائرات التي قصفت مقرات الحشد

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

تقرير اسرائيل يعلن بدء الحرب الباردة بين امريكا وايران على الارض العراقية

Date: 2019-07-21 17:50:18
تقرير اسرائيل يعلن بدء الحرب الباردة بين امريكا وايران على الارض العراقية

القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

Date: 2020-02-12 07:19:44
القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

Date: 2019-12-03 11:27:02
احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين