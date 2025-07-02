المرصد السوري: اغتيال رجل عراقي شمال غرب إدلب

شفق نيوز - دمشق

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل رجل يحمل الجنسية العراقية في عملية اغتيال نفّذها مسلّحان مجهولان بمدينة سلقين شمال غرب إدلب.

وبحسب بيان صادر عن المرصد، فقد أُطلق النار على ذلك الرجل أثناء مروره برفقة زوجته في حي الجبيلة، ما أسفر عن إصابته برصاصة في الرأس.

نُقل المصاب إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

ويرجّح أن الضحية كان ينتمي سابقاً إلى أحد الفصائل الجهادية، وفقا للمرصد.