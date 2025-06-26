مرتبط بشبكات محلية دولية.. الإطاحة بأحد "أخطر" تجار المخدرات في كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الخميس، بأن مفارز مديرية استخبارات وأمن المحافظة تمكّنت من الإطاحة بأحد أبرز تجار المخدرات، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت بشأن تحركات أحد أخطر تجار المخدرات في كركوك، والذي يُشتبه بارتباطه بعدد من الشبكات المحلية والإقليمية لترويج المواد المخدرة".

وأضاف أن "مفارز الاستخبارات نصبت كميناً محكماً للمتهم، وتمكنت من القبض عليه متلبساً بحيازة كميات من المواد المخدرة، حيث تبين لاحقاً أنه رئيساً لإحدى الشبكات الخطيرة العاملة في هذا المجال داخل المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "عملية الاعتقال جرت في منطقة حيوية ضمن مركز المدينة، وتمت مصادرة المضبوطات التي كانت بحوزته"، مؤكداً أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض رسمية من الجهات القضائية المختصة"، كما اشار الى أن التحقيقات جارية مع المتهم لكشف خيوط الشبكة التي يقودها، وملاحقة باقي المتورطين".