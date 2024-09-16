مرتبطون بالعراق وسوريا.. فنلندا تعتقل 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بنشاط داعش

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في فنلندا، عن توقيف ثلاثة رجال يُشتبه في تورطهم بأنشطة ذات صلة بتنظيم "داعش" خلال الأسبوع الماضي.

وفقًا لما ذكرته الشرطة، تم القبض على الرجال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم في الثلاثينيات، في العاصمة هلسنكي. ولم يتم الكشف عن أسمائهم، ويُذكر أنهم ليسوا من مواطني فنلندا.

ولم يفصح ميكو سالمينين، وهو مفتش في المكتب الوطني للتحقيقات، عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة، لكنه أكد أن الجريمة قيد التحقيق ليست من الجرائم الشائعة في البلاد.

من جانبها، أوضحت الشرطة أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية. ومع ذلك، يشتبه بأنهم متورطون في دعم أنشطة جماعة متطرفة.

ووفقًا لسالمينين، يُعتقد أن أنشطتهم مرتبطة بالتنظيم في العراق وسوريا.

الشرطة ذكرت أن الجرائم التي يُشتبه بأنهم شاركوا فيها قد وقعت خلال عامي 2023 و2024، لكنها لا تزال تحقق لتحديد التوقيت الدقيق.

وتم توقيفهم من قِبل مكتب التحقيقات الوطني خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تقرر محكمة مقاطعة هلسنكي وضعهم في الحبس الاحتياطي في 13 سبتمبر.