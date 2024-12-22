مراهق يطعن أستاذه بسكين داخل مدرسة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاحد، بإقدام طالب مراهق بطعن أستاذه بسكين داخل مدرسة غربي الموصل، مؤكداً ان الشرطة اعتقلته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة نينوى وتحديداً مديرية شرطة ام الربيعين اعتقلت طالباً حدثاً في الصف الثالث المتوسط قام بطعن مدرس له بعدة طعنات سكين داخل متوسطة حلب بحي التنك (غربي الموصل)".

وأوضح المصدر، أن "مشاجرة نشبت بين طالبين احدهما المتهم وعندما حاول الاستاذ التدخل لفض المشاجرة تعرض للطعن من قبل الطالب".

وأضاف المصدر، أن "الأستاذ جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج جراء تعرضه لعدة طعنات فيما عرض الطالب المتهم على قاضي التحقيق لتقرير مصيره".