مراهقون يقتلون شخصاً طعناً بالسكاكين في الديوانية واحتراق عجلتين للحشد الشعبي ببغداد

شفق نيوز- الديوانية/ بغداد

أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص طعناً بالسكاكين على يد مراهقين وسط المحافظة، فيما اندلعت النيران بعجلتين تابعتين للحشد الشعبي جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جريمة قتل حدثت مساء اليوم في حي الوحدة وسط محافظة الديوانية، من قبل عدة مراهقين مجهولين تقدر أعمارهم بـ15 عاماً، انهالوا طعناً بالسكاكين على شخص ما أدى لمقتله في الحال، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "مفارز الشرطة طوقت مكان الجريمة ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً للوصول إلى مرتكبي الجريمة".

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر أمني في بغداد، باحتراق عجلتين عائدتين لقوات الحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "عجلة نوع (تاهو) والأخرى (فورت – حوضية) تعودان إلى اللواء الثامن سرايا عاشوراء اندلعت النيران فيهما ضمن منطقة البوعيثة التابعة إلى منطقة الدورة".

وبين أنه "تم إخماد النيران وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة والمتسبب بالحريق".