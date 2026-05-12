مذكرة قبض بحق نجل زعيم كتائب حزب الله (وثيقة)

شفق نيوز– بغداد

أصدرت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق نجل زعيم كتائب حزب الله، المدعو نور الدين أحمد محسن فرج، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء في مذكرة القبض، التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن نور الدين متهم بـ"ممارسة العنف والتهديد بما يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر".

وتأتي مذكرة القبض بعد إعلان رئاسة جامعة الإسراء، يوم أمس الاثنين، تعرض رئيس الجامعة، عبد الرزاق جبر الماجدي، إلى تهديدات مباشرة من جهة مسلحة، على خلفية رفض إدارة الجامعة تمرير نجاح أحد طلبة كلية الهندسة خلافاً للتعليمات والضوابط الوزارية المعتمدة.