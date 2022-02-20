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مذكرة تفاهم "أمنية" بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية

Category: أمـن

Date: 2022-02-20T13:34:01+0000
مذكرة تفاهم "أمنية" بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية

شفق نيوز/ أعلن الامن الوطني العراقي، يوم الاحد، موافقته لابرام مذكرة تفاهم أمنية بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس اليوم، الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، مبيناً أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وبحسب البيان فقد أكد المجلس على دعم قيادة عمليات بغداد، استعداداً للزيارة المليونية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، وثمّن المجلس التعاون الكبير لأهالي  الكاظمية والأعظمية مع القوات الأمنية .

وشهدت الجلسة أيضاً، وفق البيان، الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن العام والداخلي بين وزارتي الداخلية العراقية والإيرانية)، وكذلك ( المحضر المشترك بين جامعة الدفاع للدراسات العليا العراقية وجامعة الدفاع والدراسات الإستراتيجية الإيرانية).

يشار إلى أن مجلس وكلاء الأمن الوطني أعلن في الثامن من شهر شباط الحالي، الموافقة على ابرام ملحق مذكرة تفاهم بين مخابرات العراق وباكستان.

 

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