مدينة عراقية توضح حقيقة تعرض الحشد الشعبي لطائرة حربية "خشية"

شفق نيوز/ اكد مدير ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي العراق، وجود تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المدينة.

لكن سعد غازي المحمدي مدير الناحية، نفى في الوقت نفسه خلال تصريح لوكالة شفق نيوز، قيام الحشد الشعبي بالتعرض للطيران.

وتحدثت تقارير محلية أن عناصر من الحشد ومن داخل مقرها في الصقلاوية، تعرضت لطيران حربي بإطلاقات من سلاح متوسط، بعد حدوث التباس بشأن هوية الطلعات الجوية، خشية من تعرضها لقصف.

وتعرضت مقار فصائل شيعية خلال العام الحالي لقصف عبر طيران مسير مجهول.

يذكر أن المناطق الغربية من محافظة الانبار وتحديدا قضاء حديثة، يشهد منذ فجر يوم الإثنين تحليق مكثف للطيران الحربي، وسط جهل القيادات الأمنية والإدارية عن أسباب هذا التحليق.

وشهدت كذلك العاصمة بغداد منذ أمس الأحد تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن ذلك يأتي ضمن ممارسات أمنية، والتهيؤ لاستعراض خاص بعيد الجيش العراقي، بداية العام الجديد.