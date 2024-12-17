مدينة عراقية تستيقظ على مقتل وإصابة 3 اشخاص بشجار مسلح

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 3 اشخاص بشجار مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا مسلحاً اندلع بين طرفين (اولاد عم) بسبب خلافات عائلية بمنطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة".

وبين المصدر، ان " الشجار المسلح أدى لمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، لافتا إلى ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".