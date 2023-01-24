مدينة عراقية تستيقظ على مجزرة بحق أُسرة ارتكبها أحد أفرادها والشرطة تعتقله

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على متهم أقدم على قتل 4 أفراد من أُسرته في إحدى مناطق مدينة الكوت مركز المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه بالساعة (100) من يوم 24/1/2023 بعد ورود اخبار عن حادث قتل في منطقة الانوار حول قيام متهم بقتل افراد أُسرته المتكونة من (4) افراد بواسطة سلاح ناري نوع مسدس (حشداوي) لاسباب مجهولة في الوقت الحاضر.

ووفقا للبيان فقد تم القاء القبض على المتهم والذي هو احد افراد الأسرة المجنى عليها، مشيرا ضبط السلاح المستخدم في الجريمة مع إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهته أبلغ مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز، بأن القاتل مختل عقليا ويعاني من مرض "الانفصام بالشخصية"، مبينا أنه أقدم على قتل أمه وأشقائه الثلاثة.