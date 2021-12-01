قتيلان وحالة انتحار والعثور على جثة بحوادث في محافظتين وتحرير مختطف ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم الاربعاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية أبرزها مقتل شاب داخل مقهى وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين اقتحموا (كوفي شوب) داخل فندق الرياض وسط الكوت، وأطلقوا عدة رصاصات باتجاه شاب ثلاثيني يُدعى (واثق المياحي) ويلقب (بالحاج واثق)، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، أن " شابا دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه حبل داخل منزله الواقع في حي الزهراء وسط مدينة الكوت مركز المحافظة ليفارق الحياة على اثرها".

كما أشار المصدر إلى أن "الاجهزة عثرت على جثة تم رميها في أحد خزانات المياه بمنطقة الحي الصناعي وسط مدينة الكوت ايضا"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق إذا أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على متهمين بعد ساعات من ارتكابهما جريمة قتل في قضاء الزبير.

وقالت الشرطة في بيان إنه بعد ورود اخبار عن مشاجرة بآلات جارحة في سوق الزبير ادت الى مقتل شخص و إصابة شخص آخر بعدة طعنات في أنحاء الجسم، على الفور استنفرت مديرية شرطة محافظة البصرة الامكانيات كافة، وتم تشكيل فريق امني من افواج طوارئ شرطة البصرة ومركز شرطة الزبير ومفارز الاستخبارات ومديرية مرور البصرة بإشراف اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد قائد شرطة محافظة البصرة شخصياً و الانتقال إلى مكان الجريمة.

وأوضح البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين اللذين اشتركا بالجريمة، و بعملية نوعية وبوقت قياسي تم إلقاء القبض عليهما بعد ساعات من ارتكابهما الجريمة.

ووفقا للبيان فقد تمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وتوقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

في غضون ذلك أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الأربعاء تحرير مختطف والقبض على الخاطف في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، أن دوريات نجدة الاعظمية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى نفذت واجبا مشتركا اسفر عن القبض على خاطف وتحرير المختطف

جاء ذلك خلال استنجاد طالبة نجدة بالدورية مخبرتهم بإختطاف ابنها قبل عدة ايام حيث تم مساومتها على اطلاق سراحه مقابل مبلغ من المال وتحديد مكان الاستلام ضمن تقاطع النداء.

كما نوه البيان إلى أن تم تشكيل فريق عمل من قبل الاجهزة الامنية المتواجدة ضمن المنطقة ونصب كمين محكم، وتم تنفيذ الواجب المشترك الذي اسفر عن القبض على الخاطف وتحرير المختطف، وتسليمه اصولياً الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.