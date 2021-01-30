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مدير يهدد موظفة في محافظة الانبار بنشر صورها للخضوع لرغباته

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T08:45:49+0000
مدير يهدد موظفة في محافظة الانبار بنشر صورها للخضوع لرغباته

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة الأنبار التابعة الى دائرة العلاقات والاعلام، يوم السبت، من إيقاف عملية ابتزاز مارسها أحد مدراء الدوائر بحق موظفة.

وذكر بيان للشرطة المجتمعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المدير هدد الموظفة بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة.

وأشار البيان إلى أن المدير اعترف بارتكابه التصرفات والسلوكيات غير الصحيحة بحق الموظفة وتهديدها بنشر الصور بعدما واجهته الشرطة المجتمعية بالأدلة التي تثبت تورطه بهذه الجريمة.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة اتخذت بحق المدير الإجراءات الأصولية، كما تم حذف جميع الصور التي تخص الموظفة.

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