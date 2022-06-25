مدير ناحية "قادر كرم" يعلق على قصف حقل غازي في السليمانية

شفق نيوز/ أكدت الإدارة المحلية لناحية "قادر كرم" في السليمانية، يوم السبت، تعرض شركة "دانا غاز" لقصف صاروخي لم يسفر عن إصابات بشرية أو اضرار مادية.

وقال مدير الناحية التابعة لقضاء جمجمال، صديق باوه، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في الساعة الثالثة والنصف ظهراً، حيث سقط صاروخ كاتيوشا واحد في الجانب الغربي للشركة ولم يسفر عن اي خسائر مادية او بشرية.

وأشار إلى أن الصاروخ انطلق من قرية "مانسك" التي تبعد نحو 500 متر من حقل كورمور.

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز باستهداف حقل غاز كورمور بعدة صواريخ، دون معرفة الأضرار.

ويوم أمس الجمعة، قال مدير ناحية "قادر كرم"، صديق باوه، بتعرض شركة دانا غاز لقصف بالصواريخ انطلقت من قرية كۆرمۆر الواقعة جنوب الحقل وعلى بعد 7 كيلو متر.

واضاف انه الحادث الثالث منذ اقل من اربعة ايام وبنفس الطريقة ومن نفس المكان تم استهداف الشركة هذا اليوم، مؤكدا ان التحقيقات مستمرة حول أسباب الحادث.