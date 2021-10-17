مدير صحة ذي قار يسرد لوكالة شفق نيوز تفاصيل التفجير الذي استهدف منزله

شفق نيوز/ أفاد مدير عام صحة محافظة ذي قار الدكتور سعد الماجد، بتعرض منزله لتفجير استهدف عجلة نجله مما أدى إلى إلحاق أضرار معنوية ومادية.

وقال الماجد لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم على منزلي تم بواسطة سيارة نوع (سمند) ترجل منها شخص وقام بوضع العبوة الناسفة في عجلة ولدي، ثم انفجرت بعد ذلك داخل العجلة.

وأشار إلى أن "العجلة المستهدفة تابعة لولدي وليست لي شخصيا، ولم اتلق اي تهديدات أمنية مسبقا لا أنا ولا أحد من أفراد أُسرتي".

وتابع الماجد بالقول "انتظر التحقيقات الأمنية لبيان هوية المستهدفين لمنزلي بعبوة ناسفة"، لافتا إلى أن "الأضرار التي أصابتنا بسبب الانفجار جسيمة".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بنجاة مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار الدكتور سعد الماجد من محاولة اغتيال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدير صحة ذي قار وسط مدينة الناصرية انفجرت مما أسفر عن احتراق العجلة بالكامل.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.