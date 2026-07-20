مدير الأمن السيبراني العراقي يستقيل من منصبه احتجاجاً على "الظلم"

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدير مديرية الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، العميد حسن هادي لذيذ، مساء اليوم الاثنين، استقالته من منصبه احتجاجاً على ما وصفه بـ"الظلم" الذي تعرض له.

وذكر لذيذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل ما حققه خلال شغله للمنصب والأعمال التي ساهم بها وأشرف عليها والعمليات التي تم تنفيذها من إلقاء القبض على شبكات القرصنة الإلكترونية.

وقال: "بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتحديات، ينتهي دوري رسمياً في مديرية الأمن السيبراني بوزارة الداخلية. أختتم اليوم هذه المرحلة بقلب يملؤه الفخر والاعتزاز بما حققناه سوياً من إنجازات إستراتيجية وعملياتية وقانونية، ساهمت بشكل مباشر في إرساء دعائم فضاء سيبراني عراقي آمن وموثوق".

وأعرب عن شكره للذين "وقفوا معنا بصدق وثبات في محنتنا، وكانوا خير سند لنا، وسعوا بكل ما أوتوا من نبل وعزم لرفع الظلم عنا وإحقاق الحق".