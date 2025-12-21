مدفأة كهربائية تودي بحياة طالب إعدادية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي طالب في المرحلة الإعدادية حتفه، اليوم الأحد، بعد تعرّضه لصعقة كهربائية داخل منزله جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي التابعة لدائرة صحة كركوك، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطالب البالغ من العمر 18 عاماً توفي إثر حادث عرضي ناجم عن تماس في مدفأة كهربائية أثناء وجوده داخل منزله في ناحية تازة خورماتو، ما أدى إلى تعرّضه لصعقة كهربائية أودت بحياته على الفور".

وأضاف أن "الضحية يُدعى كرار برهان، وقد جرى نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والكشف الطبي، قبل تسليمه إلى ذويه لدفنه أصولياً".

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وفقاً للمصدر الذي أكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام المدافئ والأجهزة الكهربائية داخل المنازل، خاصة خلال فصل الشتاء، لتفادي وقوع حوادث مماثلة.