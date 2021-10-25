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مدفون في حديقة المنزل منذ أشهر.. العثور على جثة رجل في منصور بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-25T10:54:49+0000
مدفون في حديقة المنزل منذ أشهر.. العثور على جثة رجل في منصور بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل كان مدفونا داخل حديقة منزل في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية أُبلغت بحادث قتل ضمن منطقة المنصور الداودي (م611 ز19 د8)، وعلى الفور توجهت قوة من مكتب مكافحة إجرام المنصور، والقوة الماسكة للأرض، إلى مكان الحادث، وتبين وجود الشخص، ومدفون داخل حديقة المنزل منذ أربعة أشهر".

وأضاف أن "القوة وجدت على بقايا الجثة سلاسل حديدية، وبقايا أشرطة لاصقة لون رصاصي، وجرى إرسالها إلى دائرة الطب العدلي، لمعرفة حيثيات جريمة القتل".

ولفت المصدر، إلى أن "المجني عليه (م، أ، ع) كان مفقوداً منذ فترة، وهو غير متزوج ولديه شقيقة تعيش في الخارج".

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