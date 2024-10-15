مدفونتان في 2005.. العثور على بقايا جثتين في شقة بمجمع الصالحية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بالعثور على بقايا جثتين مدفونتين داخل مجمع سكني وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أحد القتلة اعترف بارتكاب جريمتي قتل في العام 2005 وقام بإبلاغ القوات الامنية بموقع دفن الجثتين.

وأضاف أنه تم العثور على بقايا عظام بشرية مدفونة بعمق مترين داخل احد الشقق السكنية طابق ارضي ضمن مجمع الصالحية.

وأشار المصدر إلى وجود لجنة من مؤسسة الشهداء تشرف على عملية الاستخراج الكامل.