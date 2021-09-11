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مدفعية الجيش تدمر وكراً لداعش وتعالج تحركات التنظيم بمناطق ساخنة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T06:57:17+0000
مدفعية الجيش تدمر وكراً لداعش وتعالج تحركات التنظيم بمناطق ساخنة في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن قوات الجيش دمرت وكراً لداعش وعالجت تحركات لعناصر التنظيم في مناطق شمالي جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مدفعية الجيش- الفرقة الأولى قصفت وكرا لداعش ودمرته بناء على معلومات ورصد ميداني لعناصر التنظيم، إضافة إلى معالجة تحركات لعناصر داعش في مناطق حوض (الشيخ بابا) شمالي جلولاء".

وأضاف المصدر، أن "عناصر  داعش تتحرك من أطراف بحيرة حمرين نحو شمالي جلولاء وأطراف خانقين بشكل مستمر، وأن الهدف من ضربات المدفعية قطع التحركات ومنع تواصل عناصر التنظيم أو شن أي هجمات إرهابية".

وتشهد مناطق شمال شرق ديالى بين جلولاء وخانقين من جهة، وحدود إقليم كوردستان من جهة أخرى، منذ العام 2017 انهياراً وانحدراً أمنياً وهجمات شبه يومية بسبب انسحاب البيشمركة من المواقع الساخنة، وما خلفته من فراغات تحولت الى بؤر وأوكار خطيرة لتنظيم داعش.

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