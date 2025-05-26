مداهمة وكر مخدرات خالٍ من المتهمين شرقي بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بورود معلومات استخبارية عن وجود دار تُستخدم وكراً لتعاطي وترويج المخدرات، إضافة إلى أنشطة إجرامية أخرى، ضمن منطقة الزوراء شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "تم استحصال الموافقات القضائية ومداهمة الموقع"، مبيناً أن "القوة الأمنية عثرت داخل الوكر على أسلحة من نوع كلاشنكوف، ودراجات نارية، وهواتف مسروقة، فضلاً عن أنابيب ملوثة تُستخدم لتعاطي المواد المخدرة".

وأشار إلى أن "الوكر كان خالياً لحظة المداهمة، ولم يتم العثور على أي شخص بداخله"، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين في إدارة الوكر وملاحقتهم قانونياً.