صحراء الانبار وغربي نينوى.. مداهمة أوكار لداعش والاطاحة بمسؤول اسرى وقتلى التنظيم

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم الاحد، عن مداهمة ثلاثة اوكار لتنظيم "داعش" في صحراء الشامية بالانبار غربي العراق.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة توفرت لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت وجود ثلاثة اوكار لداعش الارهابي عبارة عن غرف طينية في صحراء الشامية بقضاء القائم، في محافظة الانبار.

وأوضح البيان أن تلك الاوكار تستخدم كمحطات استراحة ومبيت لهم، ومنطلقاً باتجاه صحراء الجزيرة بالانبار، مبيناً أنه بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبصحبة قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٨ التابع للفرقة ذاتها، بالتوجه نحو الاهداف، مؤكداً أنه مداهمتها وتفجيرها بشكل كامل ، من قبل مفارز الهندسة .

وفي بيان منفصل، اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاطاحة بمسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى الدواعش غربي نينوى.

وقالت في بيانها، إن عملية نوعية تميزت بالتخطيط والتنفيذ المثالى المبني على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمحورت حول تحرك احد العناصر الارهابية المهمة والمكنى (عرب) والذي شغل منصب مسؤول ما يسمى (ملف الاسرى والقتلى) من عصابات داعش الارهابية.

وأوضحت أنه تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من مراقبة تحركاته وتنقلاته المستمرة حتى تم الاطاحة به والقبض عليه في كمين محكم نصب له قرب دورة اليرموك غربي نينوى.

واشارت إلى أن المعتقل هو واحداً من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤. إرهاب