مداهمة منزل ناشط مدني واعتقال والده بذي قار وسط تحذيرات من تأزم الأوضاع

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية داهمت منزل الناشط المعتقل "احسان ابو كوثر" بطريقة "عنيفة" وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع داخل المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية داهمت فجر اليوم منزل الناشط ابو كوثر واعتقلت والده بظروف غامضة، فيما استخدمت القنابل الدخانية داخل المنزل، وإطلاق النار في الهواء".

وفيما لم تعرف دوافع اقتحام المنزل من قبل الأجهزة الامنية لغاية الآن، حيث ان "ابو كوثر" في الحبس منذ عدة أيام.

وعلق النائب في البرلمان عن محافظة ذي قار، دواد العيدان في بيان، على الحادثة بالقول، إن :"ما يحصل في محافظة ذي قار يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الوزراء العراقي".

وأوضح أن "العوائل تعرضت في مدينة الناصرية لرعب بسبب إطلاق العيارات النارية، والقنابل الدخانية على خلفية مداهمة منزل الناشط احسان (ابو كوثر) فجر اليوم رغم أن الناشط موقوف لدى الأجهزة الأمنية منذ أسابيع".

في غضون ذلك قال عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، غزوان الغزي، في بيان اصدره بشأن الحادثة، إن "الجميع في المحافظة يريد حفظ الامن في المحافظة والجميع داعمين للقوات الامنية، لكن التصرفات الفردية التي يقوم بها قائد شرطة ذي قار، لا نعرف إلى أين يريد الوصول بها"؟

وخاطب الغزي قائد شرطة المحافظة قائلا: "احسان معتقل ويوميا تقوم بإرسال القوات الامنية وقوات الشغب من أجل مداهمة منزل احسان، ناهيك عن الاطلاقات النارية التي تقوم بها قواتك والتي تثير الذعر والرعب عند الاهالي"، مردفا بالقول، إن "القصد من هذا التصرفات هو تأجيج الوضع الامني في المحافظة".

وتابع قائلا إن "الشباب كلهم حرص على محافظتهم ومن المستحيل أن يقوموا بفعل أي شيء من شأنه التأثير على أمن محافظتهم، إلا إذا كانت هناك غايات لديك (أي قائد الشرطة) من أجل تأجيج الوضع في المحافظة"، مضيفا ان "كل الشرفاء في المحافظة كانوا وما زالوا من اوائل الداعمين للامن والامان والاستقرار في محافظة ذي قار".

ودعا الغزي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب العراقي، واعضاء مجلس النواب جميعا لاتخاذ القرارات السريعة واللازمة لإنهاء هكذا تصرفات فردية سوف تأزم وتؤجج الوضع في محافظة ذي قار".