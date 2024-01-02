مداهمة منزل سكني أصحابه "يرقصون ويطلقون النار في الهواء" ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمداهمة منزل أشخاص لـ"إزعاجهم" المواطنين عبر إطلاق الرمي العشوائي واقامة الحفلات الغنائية في إحدى المناطق السكنية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد حصول موافقات قاضي التحقيق بإصدار أوامر قبض، وحسب توجيهات وأوامر وزير الداخلية، داهمت قوة امنية منزل اشخاص ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بإزعاج المواطنين من خلال أصوات الغناء العالية والرمي العشوائي في الفضاء ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد".

وأمس أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حفلاً غنائياً صاخباً وإطلاق نار في الهواء داخل حديقة منزل سكني بمنطقة الغدير السكنية ببغداد.