"مداهمة مثيرة ومفاجئة".. تفاصيل عمليات اعتقال 19 متهماً في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، اعتقال 19 متهماً بينهم عصابة مكونة من "رجل وامرأة"، تروج للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن قاطع مسؤولية (الفرقة الاولى، الخامسة شرطة اتحادية، افواج طوارئ بغداد، لواء المغاوير) بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن القاء القبض على (19) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد مكانه وتحركاته ضمن منطقة الدورة حي دجلة بجانب الكرخ".

وأوضحت القيادة، أن "القوات الأمنية اعتقلت أيضاً عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من رجل وامرأة، وضبط بحوزتهما مادة الكريستال وميزان الكتروني واجهزة للتعاطي، فضلاً عن اعتقال اخرين بجرائم (الخطف، السرقة، النصب والاحتيال، التزوير) وذلك ضمن مناطق البلديات، الامين، الزعفرانية، النجادات، النهروان، شارع النضال، بسماية، الكرغولية، حي التجارة/المدائن، ابي غريب) بجانبي الكرخ والرصافة".