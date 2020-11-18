مداهمة أكبر معسكر للقاعدة وداعش بين محافظتين عراقيتين.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بأن قوات مشتركة داهمت معسكراً لتنظيم داعش شمالى المحافظة على حدود محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من كتيبة هندسة فق مش/ 5 ورعيل هاونات 120 وقوات أخرى من شرطة مركز ناحية العظيم والحشد العشائري وبإشراف نائب قائد الفرقة الخامسة العميد الركن عبد الكريم حسين يوسف نفذت، اليوم، عملية تطهير واسعة لمعسكر عائشة شمالي ناحية العظيم والمناطق المحيطة به بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وأوضح المصدر، أن تلك القوات "داهمت المعسكر الذي تستخدمه المجاميع الارهابية كمركز انطلاق لعملياتهم الارهابية ضد المواطنين الآمنين والقوات الامنية"، مشيراً إلى "تفجير عبوتين ناسفتين وتدمير مضافة لمجرمي داعش الإرهابي والاستيلاء على دراجة نارية".

يذكر أن "معسكر عائشة" كان اكبر مقار لتنظيم القاعدة و"داعش" سابقاً وحاول عناصر التنظيم احيائه مرة اخرى إلا أن العمليات الامنية منعت ذلك.