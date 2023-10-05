مداهمات واعتقالات بعد حوادث أمنية متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية، من بينها محاولة انتحار فاشلة، وسقوط معلم جريحاً نتيجة اعتداء على كادر إحدى المدارس، فضلاً عن عملية سلب ومطاردة لمتهمين بالقتل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "اعتداء حصل على كادر مدرسة (مصطفى العذاري) في حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لسقوط مدرس جريحاً بعد إصابته بسكين وإصابة موظف آخر في المدرسة يعمل حرفياً".

وأضاف أن "مواطناً كربلائياً تعرض لحالة تسليب جنوبي ذي قار على يد شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية، حيث قاما بتسليبه مبلغاً تجاوز 18 مليون دينار".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "مواطناً أصيب بجروح بليغة بعد إصابته بطلق ناري طائش، أثناء حضوره حفل زفاف في قرية (الصديفة) بقضاء الشطرة".

ولفت المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية أنقذت شاباً عمره 21 عاماً بعدما حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الزيتون في نهر الفرات، حيث أن سبب الانتحار يعود لمشكلات مالية".

في غضون ذلك، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، إلقاء القبض على أحد المتهمين بمقتل ثلاثة أشقاء نتيجة خلاف عائلي في قضاء الشامية ضمن محافظة ذي قار، مؤكدة ضبط أسلحة واعتدة خلال مداهمة منازل المتهمين.