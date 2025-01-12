مداهمات متزامنة لعدد من المواقع في الأنبار.. والسبب "سجائر"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بضبط مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الأنبار عدداً من المخازن التي تقوم ببيع السجائر المخالفة للقوانين النافذة في المناطق الغربية من المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى وجود مخازن تقوم بتخزين وبيع كميات كبيرة من السجائر التي لا تحمل تحذيرات باللغة العربية، وهو ما يخالف التعليمات الرسمية التي تشترط وضع التحذيرات الصحية بشكل واضح وباللغة العربية على جميع علب السجائر المتداولة في الأسواق المحلية".

وأشار المصدر إلى أن "السجائر التي تم ضبطها كانت معدة للتداول في الأسواق، وتفتقر إلى المواصفات القانونية والصحية المطلوبة".

وأضاف أن "الفرق الميدانية التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة نفذت مداهمات متزامنة لعدد من المواقع بناءً على أوامر قضائية، حيث تم العثور على كميات كبيرة من السجائر المخالفة، وتمت مصادرتها وفق الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات المتورطة في إدخال وتوزيع هذه الكميات من السجائر المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".