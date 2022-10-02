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مداهمات في المثنى.. اعتقال 11 شخصا اعتدوا على قوات أمنية (فيديو) 

Category: أمـن

Date: 2022-10-02T16:30:03+0000
مداهمات في المثنى.. اعتقال 11 شخصا اعتدوا على قوات أمنية (فيديو) 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى جنوب العراق، اليوم الأحد، باعتقال 11 شخصا اعتدوا على قوات أمنية أثناء تنفيذ واجب حكومي في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية داهمت، مساء اليوم، إحدى القرى في قضاء الوركاء شمال شرقي محافظة المثنى، واعتقلت واعتقلت 11 شخصا بتهمة الاعتداء على القوات الامنية اثناء رفع التجاوزات على احد الانهر في القضاء.

وبين المصدر، أن قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة للبت في أمر قضيتهم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع اليوم، تعرض منتسبي أمن للاعتداء رميا بالحجارة صباح اليوم من قبل مواطنين في قضاء الوركاء أثناء رفع تجاوزات من قبل وزارة الموارد المائية. 

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