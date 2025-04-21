مدان بتهريب موقوف.. العراق يسترد ضابط شرطة من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن استرداد أحد المُدانين الهاربين إلى تركيا، سبق أن أُدين بتهريب أحد الموقوفين أثناء عمله ضابطاً في أحد مراكز الشرطة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجراءاتها ومتابعتها، وجهود مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة الادعاء العام، وجهاز المخابرات، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، أفضت إلى استرداد المُدان الهارب (خليل نوري خليل عجيل العزاوي) من السلطات التركية، لقيامه باستغلال منصبه وتهريب أحد الموقوفين".

وأضاف البيان أن "عملية الاسترداد تمت بعد تنظيم ملف استرداد بحقه، وإرساله إلى رئاسة الادعاء العام، حيث صدرت بحقه نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث، وتم تسليمه عبر الطرق الدبلوماسية إلى جمهورية العراق".

وأشار إلى أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد سبق أن أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان يقضي بالسجن عشر سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات".