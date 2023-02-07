مدانة بخطف فتاة قاصر .. اعتقال امرأة محكومة غيابيا بالإعدام شنقا في بغداد

شفق نيوز/ افادت مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على امرأة محكومة غيابيا بالإعدام شنقا وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة العراقية.

وقالت المكافحة في بيان اليوم، إن مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على مدانة هاربة محكومة غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة خطف فتاة قاصر وفق أحكام المادة 422 من قانون العقوبات .

الى ذلك ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، ومبالغ مالية من داخل منازل، ومحال تجارية، وآخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.