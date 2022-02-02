مخيم "مخمور" يعلن مقتل عنصرين من حماياته واصابة عشرات المدنيين بالقصف التركي

شفق نيوز/ أفادت قيادة حماية مخيم "الشهيد رستم جوي" للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور، يوم الأربعاء، بأن إثنين من أفراد قواتها قتلا بينما أُصيب العشرات في القصف الجوي الذي شنته المقاتلات الحربية منذ مساء أمس.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن المدنيين عندما هرعوا إلى مكان القصف لتقديم المساعدة قامت الطائرات التركية باستهدافهم مما أسفر عن إصابة العشرات منهم. وقد تم نقل الجرحى الى المستشفى وهم يخضعون حاليا للعلاج .

في غضون ذلك افاد قائد عسكري في قضاء سنجار ان القصف الجوي التركي ليلة أمس الحق خسائر بشرية فادحة بين صفوف عناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

وقال القائد الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان المنطقة تعرضت ليلة أمس لأعنف قصف منذ بداية الهجمات التركية الجوية على سنجار.

وبين ان القصف استمر من الساعة العاشرة ليلا وحتى الثالثة صباحا حيث تعرضت مناطق "جل ميران، وشلو، وخانة صور" إضافة إلى الحدود السورية إلى أكثر من 50 ضربة جوية.

وكانت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراج، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وقالت الدفاع التركية: طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراج على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كلم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كلم شمالي سوريا

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني قد افادا بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد 50 كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع قصف جوي عنيف طال أهداف لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

و أدانت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، قيام الطائرات التركية المسيرة بتنفيذ ضربات في مدينتي سنجار ومخمور في محافظة نينوى، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني.