مخيم الهول يغلق بنهاية العام.. الأعرجي يؤكد "قوة العراق"

شفق نيوز– بغداد

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، أن ملف مخيم الهول سيُغلق بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العراق أصبح اليوم في موقع قوي، وأفضل بكثير مما كان عليه في السابق، مشيراً إلى أن البلاد باتت من بين الدول التي تُقبل عليها دول المنطقة.

ويقع مخيم الهول في شمال شرق سوريا بمحافظة الحسكة، ويضم آلاف اللاجئين والنازحين من سوريا والعراق، ومعظمهم من عائلات تنظيم "داعش"، ويقدر عدد القاطنين في المخيم بحوالي 40 إلى 50 ألف شخص، بينهم آلاف العراقيين، في بيئة تعتبر حاضنة للتطرف مع استمرار التحذيرات الأمنية حول المخيم.

وشهد عام 2025 عمليات إعادة متتابعة للعراقيين من المخيم إلى العراق، حيث غادرت دفعات متعددة، من بينها الدفعة الـ28 التي ضمت حوالي 812 شخصاً (233 عائلة)، كما شملت أشهر دفعات في نيسان 241 عائلة (865 فرداً)، وفي حزيران دفعات أكبر بلغت 935 شخصاً، وبحلول منتصف العام، تم إعادة أكثر من 15 ألف عراقي، بينما لا يزال نحو 18 ألف شخص يخضعون لإجراءات أمنية وتأهيل قبلي في المخيم.