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مخمور يفجر منزل عائلته وإنقاذ فتاة من الموت في ذي قار 

Category: أمـن

Date: 2022-10-20T05:02:46+0000
مخمور يفجر منزل عائلته وإنقاذ فتاة من الموت في ذي قار 

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة داخل أحد المنازل السكنية وإحباط محاولة انتحار فتاة في حادثين منفصلين بالمحافظة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الامنية تلقت بلاغا من احد المواطنين يفيد بقيام شخص مخمور بتفجير منزل عائلته بأحد مناطق قضاء الغراف شمالي المحافظة باستخدام عبوة محلية الصنع، بسبب مشاكل عائلية مع شقيقه الأكبر"، مبيناً أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية في المنزل، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة الهوية". 

وأشار المصدر ذاته، إلى "تسجيل محاولة انتحار فاشلة لفتاة تبلغ العشرين من العمر داخل منزلها الواقع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ". 

وبين المصدر، ان "الفتاة استخدمت لحالة الانتحار كمية من العقاقير الطبية"، مشيراً الى ان "سبب اقدامها على الانتحار وجود مشاكل عائلية لديها".

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