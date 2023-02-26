مخمور يفتح النار على مواطنين وانتحار شاب حرقاً في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة أحد المواطنين برصاصات عدة. على يد شخص مخمور، فيما أكد انتحار شاب يحرق نفسه ضمن محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مخموراً يحمل سلاحاً يلقب (عمار زهرة)، فتح النار على المواطنين بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية وأصاب أحدهم برصاصات عد استقرت في جسده".

وأضاف أن "الجاني لاذ بالفرار لجهة مجهولة، فيما نقل المصاب للمستشفى التركي لتلقي العلاج".

وفي حادث آخر، لفت المصدر، إلى أن "مجهولين قاموا بسرقة عجلة نوع (مارسيدس خباطة) أثناء ركنها في كراج أهلي خلف محطة وقود اللؤلؤة الواقعة على الشارع العام الرابط بين (الشطرة - الغراف)".

في غضون ذلك، أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عاماً على الانتحار حرقاً أمام منزله باستخدام البنزين في منطقة الخضراء بناحية اور شرقي مدينة الناصرية، وفقا للمصدر.

ونوه المصدر، إلى أن "ذوي الشاب تمكنوا من إخماد الحريق بجسده، ونقله للمستشفى رغم الحروق الجيسمة التي أصابته، وأكدوا أن سبب الانتحار حالة نفسية يعيشها الشاب".