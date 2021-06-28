مخمور يضرم النار في نفسه وجريمة قتل في جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان الأجهزة الأمنية سجلت حالتي انتحار، فضلا عن حالة قتل بالرصاص الحي بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا مخمورا في العشرينات من عمره أقدم على حرق نفسه بمادة البنزين داخل منزله في شارع الأطباء وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "محاولة الشاب باءت بالفشل، بعدما تم إنقاذه من قبل ذويه، لكنه بوضع صحي حرج جدا، حيث بلغت نسبة الحروق في جسده أكثر من 80%، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى حروق متخصص بأحد المحافظات المجاورة لذي قار، لغرض علاجه".

وتابع المصدر، كما أن "شابة في الثلاثينات من عمرها تسكن قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار أقدمت على الانتحار بتناول مجموعة أدوية، لكن محاولتها أيضا باءت بالفشل، حيث تم نقلها إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة استخدم فيها إطلاق نار بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية نتيجة خلافات سابقة، انتهت بمقتل شاب يبلغ من العمر 39 عاما"، مؤكدا أن" القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما باشرت بمطاردة الجناة".