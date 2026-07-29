"مخمور" يدهس 10 زائرين جنوب بابل.. وامرأة بحالة حرجة

شفق نيوز- بابل

أعلن مدير إعلام دائرة صحة بابل لؤي الرسام، يوم الأربعاء، إصابة 10 زائرين، بينهم تسع نساء، إثر تعرضهم لحادث دهس نفذه شخص مخمور جنوب المحافظة.

وقال الرسام، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً كان يقود مركبته وهو في حالة سكر دهس، فجر اليوم، 10 من الزائرين المتوجهين مشياً على الاقدام نحو كربلاء، مبيناً أن المصابين بينهم تسع نساء.

وأضاف أن إحدى الزائرات ترقد في المستشفى وهي بحالة حرجة جداً.

وأشار إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القاسم لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.